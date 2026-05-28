Веикобритания и Польша назвали Россию главной угрозой безопасности

Британия и Польша в рамках подписанного в среду, 27 мая, соглашения по безопасности назвали Российскую Федерацию «наиболее серьезной угрозой» своей безопасности и выразили намерение бороться с ней.
Документ подписали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск. Страны планируют совместно разработать новую систему противовоздушной обороны и расширить использование беспилотников на восточном фланге Североатлантического альянса, а также повысить совместимость вооруженных сил.
— Польша и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии определяют Россию как наиболее серьезную долгосрочную угрозу своей безопасности, — сказано в соглашении, текст которого опубликовала канцелярия Стармера.
Также Лондон и Варшава собираются противостоять якобы «злонамеренным» действиям Москвы, оказывать давление на тех, кто якобы способствует такой деятельности и сотрудничать в укреплении санкций против России.
Кроме того, государства выразили приверженность военной и экономической поддержке Украины.