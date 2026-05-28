Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанному во Вьетнаме россиянину могут предъявить другие обвинения

Садыков: задержанному во Вьетнаме россиянину могут предъявить другие обвинения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Задержанному во Вьетнаме по подозрению в краже чужого багажа гражданину России могут предъявить и другие обвинения, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

Вьетнамские СМИ сообщали о задержании россиянина, который подозревается в краже багажа граждан третьих стран. Уточнялось, что мужчина неоднократно действовал по одной схеме: прилетал из Таиланда без вещей и забирал брендовые сумки прямо с ленты выдачи багажа в аэропорту Хошимина. По словам генконсула, речь идет об Александре Горбе.

«По имеющейся у консульства информации, гражданину может быть предъявлено обвинение в совершении и других преступлений на территории Вьетнама», — сказал Садыков.

Как уточнил дипломат, иностранные граждане обычно после отбытия наказания за уголовные преступления выдворяются из страны с временным запретом на последующий въезд.