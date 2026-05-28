Задержанному во Вьетнаме россиянину могут предъявить другие обвинения

Вьетнамские СМИ сообщали о задержании россиянина, который подозревается в краже багажа граждан третьих стран. Уточнялось, что мужчина неоднократно действовал по одной схеме: прилетал из Таиланда без вещей и забирал брендовые сумки прямо с ленты выдачи багажа в аэропорту Хошимина. По словам генконсула, речь идет об Александре Горбе.