Лантратова не получила ответа от ООН и ОБСЕ из-за удара ВСУ по Старобельску

Ранее омбудсмен сообщала, что направила письма верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека и в другие международные структуры в связи с ударом ВСУ по колледжу и общежитию в ЛНР.
«Мы направили письма сразу же, как произошла трагедия. Пока ответа никакого мы не получили. Мы его ожидаем, надеемся на объективную оценку международной общественности этих событий… Мы надеемся на ответ, и более того, будем направлять (письма — ред.) всем нашим визави в разные страны мира, чтобы люди знали то, что есть на самом деле», — сказала Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.