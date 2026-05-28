Боец Рыбаков: танк морпехов сыграл ключевую роль в освобождении Владимировки

МАРИУПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Танк морпехов «Центра» сыграл ключевую роль в поддержке штурмовиков при освобождении Владимировки в ДНР. Экипаж поразил опорные пункты, подавил крупнокалиберный пулемет, уничтожил закрепившихся боевиков, выдержал множественные дроновые попадания, рассказал ТАСС танкист 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» Иван Рыбаков.
«Когда мы заехали на подступы к Владимировке, враг начал по нам очень плотно работать, минометы, дроны. Экипаж работал слаженно, мы поразили опорные пункты, подавили крупнокалиберный пулемет, уничтожили закрепившихся боевиков. Тем самым мы обеспечили проход нашим штурмовикам, которые смогли успешно занять позиции противника во Владимировке», — сказал танкист.
Морпех отметил, что их танк беспрерывно атаковали все время боя: на подступах к населенному пункту, во время уничтожения укреплений ВСУ и на обратном пути. «У нас был мощный РЭБ (станция радиоэлектронной борьбы — прим. ТАСС), он отгонял основные дроны, долетали только БПЛА на оптоволокне. Противник применил дрон самолетного типа с мощным зарядом, он попал в “мангал” (антидроновую конструкцию на крыше танка — прим. ТАСС), после этого РЭБ перестал работать. Потом начались массированные атаки дронами. Пытались меня, как механика-водителя, ослепить дронами, попали в башню, благо командир отклонил голову и кумулятивная струя прошла мимо. Всего мы насчитали более 20 дроновых попаданий противника», — рассказал морпех.
Иван Рыбаков добавил, что танк успешно покинул поле боя после отстрела боекомплекта, боевики не смогли обездвижить машину. Морпех отметил, что живучести технике добавил антидроновый мангал — его конструкцию они разрабатывали и варили силами своего экипажа.
Министерство обороны сообщило об освобождении Владимировки в августе 2025 года. Тогда за сутки ВС РФ взяли еще два близлежащих населенных пункта ДНР — Катериновку и Русин Яр.