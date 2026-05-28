Боец Рыбаков: танк морпехов сыграл ключевую роль в освобождении Владимировки

Морпех отметил, что их танк беспрерывно атаковали все время боя: на подступах к населенному пункту, во время уничтожения укреплений ВСУ и на обратном пути. «У нас был мощный РЭБ (станция радиоэлектронной борьбы — прим. ТАСС), он отгонял основные дроны, долетали только БПЛА на оптоволокне. Противник применил дрон самолетного типа с мощным зарядом, он попал в “мангал” (антидроновую конструкцию на крыше танка — прим. ТАСС), после этого РЭБ перестал работать. Потом начались массированные атаки дронами. Пытались меня, как механика-водителя, ослепить дронами, попали в башню, благо командир отклонил голову и кумулятивная струя прошла мимо. Всего мы насчитали более 20 дроновых попаданий противника», — рассказал морпех.