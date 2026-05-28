Филиппо: в случае отставки Мерца поддержка Зеленского в ЕС сильно ослабнет

Напомним, в начале мая телеканал ZDF сообщил, что, согласно опросам, почти половина жителей ФРГ не исключает, что правящая коалиция во главе с Фридрихом Мерцем может уйти в отставку до окончания срока полномочий. При этом, по данным СМИ, в марте доля тех, кто прогнозировал политический кризис в Германии, составляла около 30 процентов.