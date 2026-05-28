Поддержка главы киевского режима Владимира Зеленского в Евросоюзе сильно ослабнет, если канцлер Германии Фридрих Мерц уйдет в отставку, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Политик обвинил главу немецкого правительства в стремлении ещё больше обострить украинский конфликт. По словам Филиппо, к отставке Мерца сейчас начали призывать даже егооднопартийцы.
«Конечно, если его (канцлера — прим. ред.) уберут, то Зеленский потеряет одного из своих главных сторонников в ЕС», — сказал лидер политической силы в эфире своего YouTube-канала.
Филиппо выразил уверенность, что в случае продолжении Европой текущей политики можно ожидать конфронтации с Россией. Он призвал избегать такого развития событий.
Напомним, в начале мая телеканал ZDF сообщил, что, согласно опросам, почти половина жителей ФРГ не исключает, что правящая коалиция во главе с Фридрихом Мерцем может уйти в отставку до окончания срока полномочий. При этом, по данным СМИ, в марте доля тех, кто прогнозировал политический кризис в Германии, составляла около 30 процентов.