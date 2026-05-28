В МИД рассказали, что россияне могут учиться и лечиться в Белоруссии

МОСКВА, 28 мая- РИА Новости. Жители Союзного государства имеют равные права и возможности в миграционной, трудовой и социальной сферах, здравоохранении и образовании, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Для россиян Белоруссия — это понятная и комфортная среда с близкой культурой и духовно-нравственными ценностями, равно как и Россия для приезжающих сюда белорусов», — указал он.
«Белорусские города обладают развитым общественным транспортом, медицинскими и образовательными учреждениями, всеми остальными элементами, необходимыми для налаживания комфортной жизни», — заключил высокопоставленный дипломат.