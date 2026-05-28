Более 10 процентов избирателей Красноярского края уже приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае работают ситуационные центры по электронному предварительному голосованию «Единой России».
С 25 мая стартовало электронное предварительное голосование «Единой России». Принять участие в голосовании и выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, Законодательное Собрание и на выборах в органы местного самоуправления, могут зарегистрированные через Госуслуги избиратели.
Предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая 2026 года, регистрация выборщиков продлится до 29 мая. На данный момент по данным федерального организационного комитета в качестве выборщиков в Красноярском крае зарегистрировалось более 260 тысяч жителей края. По итогам голосования партия сформирует списки кандидатов на предстоящие выборы. Те, у кого возникают сложности с регистрацией, могут получить помощь волонтеров в штабе общественной поддержки «Единой России» краевого центра по адресу: улица Ленина, 102 и местных отделениях партии в муниципальных образованиях региона.
Руководитель штаба общественной поддержки Татьяна Ячменева: «Партия “Единая Россия” проводит процедуру предварительного голосования. В штабе общественной поддержки открылся один из ситуационных центров. Так как процедура полностью в электронном виде, защищена от взлома и нужна регистрация, у старшего поколения возникает сложности, не все дружат с цифровыми технологиями. В нашем центре, в местных отделениях, где также открыты такие центры, мы поможем нашим жителям разобраться с процедурой, пройти регистрацию на сайте, стать избирателем на процедуре предварительного голосования на сайте, и помочь партии определиться с кандидатами, которых уже партия официально выдвинет основными кандидатами для участия в выборах в Госдуму и Законодательное собрание Красноярского края. Наш центр в штабе общественной поддержки работает всю неделю, в будни с 10.00 до 19.00, в выходные с 10.00 до 17.00».
«С 25 мая стартовала процедура предварительного голосования. На процедуру предварительного голосования в Красноярском крае заявилось 403 кандидата. Сейчас финишная прямая — проходит уже само голосование. Проголосовать может любой житель края независимо от партийной принадлежности, для этого действует федеральный сайт https://pg.er.ru/, где подтверждение личности и подтверждение прописки избирателя осуществляется через Госуслуги, что дает дополнительную защищенность и точность учета голосов избирателей. Процедура голосования продлится до 31 мая, зарегистрироваться в качестве избирателя можно по 29 мая на сайте https://pg.er.ru/. Наибольшая конкуренция у нас среди кандидатов процедуры предварительного голосования по выборам в Законодательное Собрание Красноярского края. Отмечу, чтобы процедура проходила без сбоев, созданы на федеральном и региональном уровнях ситуационные центры, где мы в режиме реального времени отслеживаем жалобы, которые могут поступать от избирателей на то, как работает сайт, как можно зарегистрироваться, как можно проголосовать и прочие моменты технического характера. Мы готовы решать все вопросы в режиме реального времени», — рассказал начальник отдела правовой работы Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Зверев.
Жительница Красноярска Тамара Александровна Тельных пришла в консультационный центр, чтобы волонтеры рассказали про сайт и проинструктировали по этапам голосования: «Я неравнодушный житель города Красноярска. Мне важно, чтобы наш город процветал, поэтому немаловажно, кто будет у нас депутатом. Времени занимает голосование немного, а помощь волонтеров мне очень пригодилась».
Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.
