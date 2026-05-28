Япония намерена защищать активы своих компаний в России, заявили в кабмине

Генсек Кихара: Япония намерена защищать активы своих компаний в России.

Источник: © РИА Новости

ТОКИО, 28 мая — РИА Новости. Правительство Японии намерено защищать активы японских компаний в России, одновременно продолжая санкционную политику в координации со странами G7, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

Делегация представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов находилась в России 26−27 мая. В ходе визита состоялся ряд встреч с представителями министерства экономического развития России и министерства промышленности и торговли, а также с рядом экономических организаций России.

«Насколько мне известно, они провели встречи с представителями правительства и соответствующих экономических организаций», — сказал Кихара на пресс-конференции.

По его словам, на встречах с российскими правительственными структурами японская сторона поддерживала контакты «с точки зрения защиты активов японских компаний на местах» и подтвердила важность продолжения такого взаимодействия. Кихара также сообщил, что с экономическими организациями обсуждались российская экономика, состояние промышленности и ситуация вокруг японских компаний, работающих в России.

«Япония и впредь будет, координируя действия с G7, продолжать санкции против России и одновременно прилагать усилия для надежной защиты активов японских компаний, работающих в России», — добавил генсек кабмина.

