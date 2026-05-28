СМИ: Минюст США начал расследование против обвинившей Трампа писательницы

По информации телеканала, прокуроры проверяют заявление Кэрролл от 2022 года, в котором она утверждала, что не получала стороннего финансирования для своих гражданских исков против Трампа. Позже выяснилось, что миллиардер и сооснователь соцсети LinkedIn Рид Хоффман частично оплачивал ее судебные издержки.