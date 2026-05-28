СМИ: Минюст США начал расследование против обвинившей Трампа писательницы

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Минюст США начал уголовное расследование в отношении обвинившей президента Дональда Трампа в домогательствах писательницы Элизабет Джин Кэрролл из-за информации о вовлеченности в это дело американского миллиардера Рида Хоффмана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По информации телеканала, прокуроры проверяют заявление Кэрролл от 2022 года, в котором она утверждала, что не получала стороннего финансирования для своих гражданских исков против Трампа. Позже выяснилось, что миллиардер и сооснователь соцсети LinkedIn Рид Хоффман частично оплачивал ее судебные издержки.
«Высокопоставленные руководители министерства юстиции передали расследование федеральным прокурорам в Чикаго… Хотя допрос Кэрролл проходил в Нью-Йорке, один из тех, кто помогал покрывать часть ее судебных издержек, Хоффман, имеет некоммерческую организацию, базирующуюся в Чикаго», — передает CNN.
Как утверждает телеканал, финансирование Хоффманом гражданских исков писательницы «застало адвокатов Трампа врасплох». Юристы Кэрролл утверждали, что она никогда не общалась ни с кем из некоммерческой организации миллиардера.
Параллельно Трамп продолжает затяжные попытки оспорить многомиллионные компенсации, присужденные Кэрролл. Верховный суд США регулярно откладывает решение о том, принимать ли его апелляцию к рассмотрению, добавляет телеканал.
В мае 2023 года жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете. Трампу было предписано выплатить истице пять миллионов долларов.