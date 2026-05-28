Климатолог объяснил интенсивное проявление глобального потепления в Москве

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глобальное потепление в Москве проявляется в несколько раз интенсивнее, чем по всей планете, из-за географического расположения и микроклимата города, рассказал РИА Новости кандидат географических наук, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт программы развития ООН по образованию в области климатических изменений Павел Константинов.
«Глобальное потепление проявляется в Москве в несколько раз интенсивнее, нежели в целом по всей планете. Причина — географически в средней полосе теплеет сильнее, и микроклимат города добавляет своих негативных последствий», — сказал Константинов.
Ранее глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил в интервью РИА Новости, что глобальное потепление привело к тому, что климат в России стал резко континентальным.