Столицу Казахстана украсили флаги России в основной день визита Путина

АСТАНА, 28 мая. /ТАСС/. Столица Казахстана Астана, в особенности окрестности Дворца независимости, украшены российскими и казахстанскими флагами. Город ждет церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина.
Российский лидер прибыл в республику с государственным визитом накануне. Его коллега Касым-Жомарт Токаев лично встретил высокого гостя в аэропорту.
Протокольная традиция такова, что прибывающего с визитом гостя фактически встречают дважды — с дороги (и необязательно это делает равный ему по статусу коллега) и официальной церемонией. Именно последняя официально открывает мероприятия визита.