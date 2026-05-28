Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих парламентских выборах

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Никол Пашинян возглавляет партию «Гражданский договор». Его основные соперники на выборах — блок «Армения» во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном, а также блок «Сильная Армения», учрежденный бизнесменом Самвелом Карапетяном. Господин Карапетян находится под домашним арестом из-за уголовного дела о публичных призывах к захвату власти.