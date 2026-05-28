ФНС: в России 1 июня истекает срок подачи отчёта о зарубежных счетах

Крайний день подачи россиянами отчёта о движении средств по зарубежным счетам или иностранным электронным кошелькам за 2025 год — 1 июня.
Об этом напомнили в Федеральной налоговой службе России. В опубликованном на сайте ведомства сообщении отмечается, что сделать это можно дистанционно — через личный кабинет налогоплательщика.
«Чтобы представить отчёты на бумаге, это можно сделать в налоговом органе по месту своего учёта лично или через представителя по доверенности», — говорится в публикации.
Ранее аналитик Игорь Додонов сообщил, что граждане России могут проверить наличие забытых банковских счетов через ФНС.