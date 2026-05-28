Реакция Луны последовала за публикацией Зеленского в соцсети Х. Он написал, что вчера письмо с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ было доставлено президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу.
«Вы препятствуете мирному соглашению, Владимир. Пришло время принять его», — написала конгрессвумен в соцсети.
Она также напомнила ему, что, помимо отказа от выборов, Зеленский ранее уже перенаправлял выделенные Вашингтоном средства на предвыборную кампанию Джо Байдена.
Ранее Трамп утверждал, что Соединенные Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.