Конгрессвумен Луна назвала Зеленского препятствием к миру на Украине

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский мешает мирному урегулированию конфликта на Украине.

Источник: Reuters

Реакция Луны последовала за публикацией Зеленского в соцсети Х. Он написал, что вчера письмо с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ было доставлено президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу.

«Вы препятствуете мирному соглашению, Владимир. Пришло время принять его», — написала конгрессвумен в соцсети.

Она также напомнила ему, что, помимо отказа от выборов, Зеленский ранее уже перенаправлял выделенные Вашингтоном средства на предвыборную кампанию Джо Байдена.

Ранее Трамп утверждал, что Соединенные Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше