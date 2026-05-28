Герой России Владислав Головин: дети из Донбасса считают себя гражданами РФ

— Самый главный итог — это то, что юнармейцев и «Юнармию» за 10 лет воспринимают как организацию, которая дает уверенность в нашей молодежи и самому подрастающему поколению, и стране в целом. Через направления профессиональной подготовки, системную работу в воспитательном процессе, дисциплину, товарищество, умение брать на себя ответственность за поступки юнармейцы зарекомендовали себя только с положительной стороны. Мы видим, что органы власти привлекают ребят к всевозможным торжественным, памятным мероприятиям — юнармейцы сопровождают церемонии в честь павших воинов. Все направления, которые осваивают юнармейцы, они могут в последующем использовать в профессиональной деятельности, и не только в военной сфере, но и в гражданской.