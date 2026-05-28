Герой России Владислав Головин: дети из Донбасса считают себя гражданами РФ

Герой России Владислав Головин с позывным Струна — один из морпехов, освобождавших Мариуполь. Получил тяжелое ранение, в последствии ему ампутировали ногу. Его история — яркий пример возвращения военнослужащего в мирную жизнь: прошел через все испытания и нашел себя, помогая своим примером прививать молодежи патриотизм.
— Владислав Николаевич, 28 мая движению «Юнармия» исполняется 10 лет. Сколько человек вступили в нее за этот период, сколько выходцев из «Юнармии» приняли участие в специальной военной операции, есть ли герои?
— На сегодняшний день численность уже превышает 2 млн человек, личный состав постоянно пополняется. Это и те, кто уже является выпускником, и те, кто поступил на военную службу, в военные вузы, в силовые ведомства. Количество ребят, принимающих участие в специальной военной операции, переваливает за 12 тыс. Множество государственных наград, есть и кавалеры орденов Мужества, и в наших рядах сейчас семь Героев России, чем мы очень гордимся. Всегда ставим в пример юнармейцам Илью Каркавина, уроженца Алтайского края. Он являлся на тот момент, когда ему присваивалось звание Героя России — к сожалению, посмертно, — самым молодым по году рождения героем.
Воспитательный процесс, система дополнительного образования строится на основе опыта боевых товарищей, на примере выпускников «Юнармии», кто выполняет задачи СВО. У нас сейчас порядка 450 «Домов Юнармии», где ребята осваивают не только военно-прикладные навыки, а также общегражданские, например оказание первой помощи, журналистику.
— В чем, на ваш взгляд, главный итог деятельности «Юнармии» за 10 лет? И какие планы на будущее?
— Самый главный итог — это то, что юнармейцев и «Юнармию» за 10 лет воспринимают как организацию, которая дает уверенность в нашей молодежи и самому подрастающему поколению, и стране в целом. Через направления профессиональной подготовки, системную работу в воспитательном процессе, дисциплину, товарищество, умение брать на себя ответственность за поступки юнармейцы зарекомендовали себя только с положительной стороны. Мы видим, что органы власти привлекают ребят к всевозможным торжественным, памятным мероприятиям — юнармейцы сопровождают церемонии в честь павших воинов. Все направления, которые осваивают юнармейцы, они могут в последующем использовать в профессиональной деятельности, и не только в военной сфере, но и в гражданской.
— «Юнармия» представлена во всех регионах нашей страны, в том числе в исторических. Есть ли какая-либо разница в форматах работы «Юнармии» в регионах России? И сталкиваются ли ребята со сложностями из-за обстрелов, из-за отключения света на фоне обстрелов противника?
— Безусловно, противник применяет всевозможные виды вооружения для поражения объектов. И, к сожалению, близлежащие к фронту территории подвергаются ежедневной атаке. Буквально недавно в Марковском районе Луганской Народной Республики было повреждено здание администрации. А недалеко в одной из гимназий проводился муниципальный этап всероссийской игры «Зарница-2.0». Безусловно, мы всегда очень трепетно относимся к безопасности наших граждан, детей в особенности, и держим руку на пульсе, чтобы по возможности предупредить такие сценарии либо оказать поддержку. Прекрасно понимаем принятые меры безопасности на территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, города Севастополя, Крыма.
— Военно-патриотическим воспитанием в стране занимаются несколько организаций: центр «Воин», «Авангард», ДОСААФ. Конкурируете ли вы друг с другом или все же дополняете?
— Нам не в чем конкурировать, каждый выполняет свою функцию. «Юнармия» выступает сообществом, где вокруг наставников, руководителей, педагогов, ветеранов спецоперации, прошлых локальных войн формируются коллективы. Мы, безусловно, благодарны всем партнерам, нашим друзьям, с кем мы совместно проводим мероприятия.
— Хватает ли наставников в «Юнармии»? Есть ли интерес к наставничеству со стороны ветеранов СВО?
— Мы всегда стараемся мотивировать участников специальной военной операции, кто готов взять на себя ответственность сопровождать деятельность отряда, потому что детям нужен образ, на чьем примере расти. Тем, кто уже сегодня сопровождает по различным направлениям юнармейцев, мы выражаем глубочайшую благодарность, потому что понимаем, насколько это трудоемкая работа.
— На чем сейчас важно строить патриотическое воспитание и как соблюдать баланс между милитаризацией и привитием патриотизма?
— Чувство патриотизма воспитывается на конкретных примерах. Такая своего рода сопричастность с нашими предками, старшим поколением, кто выполнял задачи в прошлых локальных войнах, кто развивал наше государство, кто совершал открытия, — и все во благо Отечества — дает ориентиры молодому поколению. Сегодня информационные технологии активно развиваются, и их нужно развивать в том числе и внутри страны. Должно быть понимание, что наш суверенитет зависит от каждой детали — он не только в силе и могуществе вооруженных сил, но и в безопасности информационного пространства.
Противники нашего государства могут говорить о деятельности «Юнармии» что угодно, но наша задача — обучить и подготовить защитников своего Отечества во всех сферах. Как в рядах вооруженных сил, так и в общественных, государственных направлениях. Мы занимаемся обучением и воспитанием наших граждан в первую очередь.
— Недавно была годовщина освобождения Мариуполя, поэтому не можем не спросить и про историю боев за город. Какие подразделения наиболее отличились за время боев?
— В самом начале освобождения города мы пересекались с донецкой Народной милицией, рядом с нами стоял батальон «Сомали». После выполнения боевых задач к нам на поддержку прибывали подразделения 155-й бригады Тихоокеанского флота, на сегодняшний день — 55-й гвардейской дивизии морской пехоты. Мы со многими подразделениями плечом к плечу проходили все трудности, и сформировалась единая семья.
Из ключевых событий в памяти остаются первые дни сражений. Это спецзадача по уничтожению логистического узла в районе самого центра города и в «Азовстали». Мы тогда с ребятами договорились, что по завершении всех боевых действий обязательно соберемся. Мирное население встречало очень доброжелательно, и сами готовы были помогать — напоить горячим чаем, к примеру. Наша задача была в том, чтобы в первую очередь их обезопасить, поэтому необходимо было сопровождать людей в тыловые районы. В тот момент, когда боец круглые сутки выполняет задачи, эта кружка чая — поддержка мирного населения — его мотивирует.
После этих событий, возвращаясь в Мариуполь и проезжая районы, где выполняли задачи, мы встречали тех же мирных граждан, кто помогал и поддерживал нас во время боевых действий. Через два года мы встретились на той же скамеечке, где сидели в марте 2022 года, под чистым небом со спокойной душой, и смогли поблагодарить друг друга за выполненные совместными усилиями боевые задачи.
— Как освобождение Мариуполя сказалось на дальнейшем продвижении российских войск в ДНР?
— Все понимали, что наша задача — как можно скорее достичь цели по блокированию самого завода и недопущению выхода оттуда тех или иных лиц. При этом задача противника была в том, чтобы все силы бросить на то, чтобы успеть кого необходимо эвакуировать. Это привело к тому, что им необходимо было просто сосредоточить свои самые боеспособные подразделения — такие как нацбатальон «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) и 36-я бригада морской пехоты ВСУ — и не дать возможность нам в кратчайшие сроки продвинуться.
Поэтому ВСУ использовали любые жилые помещения, допустимые и недопустимые средства. Мы неоднократно сталкивались и с заминированной техникой, и с заминированными подходами несмотря на то, что в помещениях, зданиях находится мирное население. Мы аккуратно, но точно все поставленные задачи выполняли с соблюдением режима безопасности для мирного населения.
— Вы были в Мариуполе, как изменился город, на ваш взгляд?
— Донбасс и, в частности, Мариуполь для меня останется второй малой родиной. Потому что та семья, которая зародилась из числа моих боевых товарищей, однополчан, с кем мы бок о бок выполняли задачи, с теми ранениями, с потерями, что пережили, мы сроднились, как никто другой. Я всегда говорю, что часть души осталась там навсегда вместе с теми, кто пал.
И для нас это объективная картина, что ни одна жертва не была напрасной. Мы дали возможность вздохнуть полной грудью Донбассу, Мариуполю. То, какой город был в период Украины, и то, какой город сегодня, — безусловно, это разные картины. Отношение со стороны органов власти к населению и какие отзывы поступают от самих граждан — [все это] благодаря тем возможностям, которые перед ними открыты. Я хочу искренне верить, что это только положительный результат.
— Вошли ли в состав «Юнармии» дети, подростки из Мариуполя? Что они говорят?
— Я посещал лично Мариуполь, те образовательные учреждения, в которых педагоги являются и руководителями юнармейских отрядов, наставниками. Если брать по всем территориям, в нашем строю несколько тысяч ребят. Мы с большой радостью даем возможность ребятам из приграничных, исторических регионов приезжать на состязания, форумы, семинары.
Часто получаем обратную связь, что в процессе обучения при Украине дети слышали и видели на картинках совсем другую историю, представляли себе наше государство по-другому. А сегодня они видят имеющиеся возможности, которые позволяют раскрыть потенциал. И все это на их благо, не с принуждением, а с предложением попробовать новое направление. И они отзываются только положительно.
Знаете, у нас есть хороший пример из Луганска. Юнармеец сформировал свой коллектив, пишет и исполняет песни. Самые главные слова в его песне, по крайней мере для меня: «Мы — Донбасс непобедимый, потому что мы — Россия». Эта фраза откликается очень глубоко в душе, потому что мы понимаем, что дети идентифицируют себя как граждане России. И это, конечно, большой успех.