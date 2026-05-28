Норвегия решила спрятаться под французским ядерным щитом

Норвегия договорилась о присоединении к французской системе ядерного сдерживания. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере перед визитом во Францию, сообщает Reuters со ссылкой на агентство NTB.
По словам Стере, Норвегия окажется под так называемым французским «ядерным зонтиком». Речь идет о системе, при которой страна получает гарантии защиты со стороны ядерной державы в случае крупного военного конфликта или угрозы нападения.
При этом норвежский премьер отдельно подчеркнул, что французское ядерное оружие не будет размещаться на территории страны в мирное время. Вопрос касается именно сотрудничества в сфере обороны и стратегического сдерживания.
В среду Стере отправился во Францию на переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Стороны собираются подписать новое оборонное соглашение. Reuters пишет, что документ позволит Норвегии присоединиться к французской ядерной инициативе.
В последние месяцы Франция активно продвигает идею усиления собственной роли в европейской безопасности. Макрон ранее заявлял, что Париж вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания». Французские власти намерены увеличить количество ядерных боеголовок и расширить совместные учения с союзниками.
По словам Макрона, к новой французской ядерной доктрине уже готовы присоединиться Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Теперь к этому списку может добавиться и Норвегия.
Сама Франция остается одной из немногих стран Европы, обладающих собственным ядерным арсеналом. Основу ее сил сдерживания составляют атомные подводные лодки с баллистическими ракетами и авиация, способная нести ядерное оружие.
