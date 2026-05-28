ЛУГАНСК, 28 мая. /ТАСС/. Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске ЛНР и последующее внесение данных о работниках учебного заведения в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» выглядит как поведение бешеной собаки, которая проверяет границы дозволенного. Владимир Зеленский специально провоцирует своих кураторов в ЕС, такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
25 мая Киев внес в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» данные 10 сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Всего в базу попали семь женщин и трое мужчин, среди них — заместители директора колледжа и педагоги. Авторы сайта, в частности, обвинили их в покушении на суверенитет Украины и в распространении пропаганды среди несовершеннолетних.
«Украина под руководством [Владимира] Зеленского в последнее время все больше напоминает глупую бешеную собаку, которая каждый день пытается сотворить нечто особенное, чтобы проверить, сколько еще хозяин сможет ее терпеть, прежде чем даст ногой под зад и выкинет на помойку истории. Украинская верхушка специально провоцирует своих европейских кураторов, прощупывая границы дозволенного», — сказал Кастюкевич.
Он добавил, что как бы ЕС не старался игнорировать правду, которую транлирует Россия, весь мир уже понимает, что дни военных преступников на Украине сочтены. В том числе, понимание пришло к странам Запада, который спонсировал режим Владимира Зеленского.
В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись комбинированному, многоэтапному и преднамеренному удару со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей. В результате террористической атаки ВСУ пострадали 65 мирных жителей, из которых 21 погибли. Среди 44 раненых — 42 студента и 2 сотрудника колледжа. Возраст пострадавших учащихся — от 15 до 22 лет.