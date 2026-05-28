Боец Карта: ВС РФ уничтожили более 120 дронов «Баба-яга» ВСУ Харьковской области

Начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса отметил, что гексакоптеры поразили военные группировки «Север».

БЕЛГОРОД, 28 мая. /ТАСС/. Расчеты ПВО и стрелки 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 120 гексакоптеров «Баба-яга» ВСУ в Харьковской области с начала мая. Украинские беспилотники были сбиты над ЛБС и белгородским приграничьем, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта.

«В мае бойцы ПВО, пунктов воздушного наблюдения и стрелки 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 120 гексакоптеров R-18 известных как “Баба-яга” ВСУ в Харьковской области. Тяжелые беспилотники противника ликвидированы как над линией боевого соприкосновения, так и над приграничьем Белгородской области», — рассказал он.

Карта отметил, что ВС РФ уничтожают украинские тяжелые дроны круглосуточно. «В ночное время обнаружить БПЛА удается с помощью разведывательных коптеров С тепловизионными камерами, операторов радиолокационных станций и пунктов воздушного наблюдения. Последние уничтожают цели за счет стрелкового оружия различного калибра: автоматов, снайперских винтовок и пулеметов с тепловизионными прицелами», — добавил он.

