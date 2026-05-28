Участник СВО из Бурятии впервые получил все четыре Георгиевских креста

Командир разведывательного взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады из Бурятии Николай Куменов стал первым в современной России полным Георгиевским кавалером. Торжественная церемония награждения прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля.
Президент России Владимир Путин вручил военнослужащему Георгиевский крест I степени «За храбрость». Вместе с ним награду получил командир танкового экипажа 126-го мотострелкового полка, старший сержант Евгений Рочев, пишет «МК в Бурятии».
Таким образом, впервые в современной истории страны российские военнослужащие стали полными кавалерами ордена Святого Георгия. Это означает получение всех четырех степеней Георгиевского креста.
Николай Куменов отправился на СВО добровольцем в 2022 году. За время службы он участвовал в штурмах опорных пунктов, захвате пленных и отражении атак. Ранее военнослужащий уже был награжден Георгиевскими крестами IV, III и II степеней.
Орден Святого Георгия считается высшей военной наградой России. В современном виде он был учрежден указом президента 8 августа 2000 года и стал продолжением исторического ордена, появившегося еще при Екатерине II в XVIII веке.
Награда имеет четыре степени и вручается за мужество, отвагу и особые заслуги в ходе боевых действий. Полные Георгиевские кавалеры традиционно считаются одними из самых почетных военных награжденных в стране.
