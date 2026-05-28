Минобороны Афганистана выступило за расширение связей с Россией

Министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб заявил о важности сотрудничества с Россией и выступил за дальнейшее расширение двусторонних отношений. Об этом он сказал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
По словам Якуба, Афганистан и Россия связывают долгие исторические отношения, которые Кабул намерен развивать и дальше. Он отметил, что взаимодействие с Москвой имеет для страны большое значение.
Министр обороны подчеркнул, что Россия остается важным государством как для региона, так и для всего мира.
Во время встречи Якуб также поблагодарил российскую сторону за признание Исламского Эмирата Афганистан.
Кроме того, глава афганского Минобороны заявил, что страна продолжает сталкиваться с экономическими и гуманитарными трудностями. По его словам, действующие санкции мешают полностью решить эти проблемы.
Читайте также: В Кабуле сообщили о переговорах с Москвой по трудовым мигрантам.