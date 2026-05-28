Сотрудника Google обвинили в торговле на Polymarket с использованием инсайдерской информации

Инженер Google арестован в Нью-Йорке 27 мая и предстал перед федеральным судьей. Вину он не признал. Суд освободил его под залог в размере $2,25 млн. Google отстранил Микеле Спаньоло от работы. В заявлении компании указано, что она ведет сотрудничество с правоохранительными органами. «Сотрудник получил доступ к нашим маркетинговым материалам, но использование такой информации для размещения ставок является серьезным нарушением наших правил», — добавили в Google.