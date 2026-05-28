Правящая партия Японии предложила наладить массовый выпуск дронов

Правительство Японии намерено утвердить новые положения стратегии национальной безопасности ориентировочно в декабре 2026 года. ЛДП, в частности, предлагает в связи с этим изучить вопрос о принятии положения об увеличении расходов на вооруженные силы с 2% до 3,5% от ВВП.