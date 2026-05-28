Правящая партия Японии предложила наладить массовый выпуск дронов

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии намерена предложить кабинету министров включить в базисные документы о национальной безопасности положения о разработке и массированном внедрении надводных и подводных беспилотников разведывательного и боевого назначения. Предполагается использовать их также для снабжения и как ретрансляторные станции связи, сообщает газета Nikkei.
Эксперты ЛДП выступают также за перераспределение части ассигнований на строительство обычных боевых кораблей и подлодок на производство более дешевых морских беспилотников. Предполагается также наладить массовый выпуск летающих дронов различного назначения, в том числе большой дальности и с большой боевой частью.
Правительство Японии намерено утвердить новые положения стратегии национальной безопасности ориентировочно в декабре 2026 года. ЛДП, в частности, предлагает в связи с этим изучить вопрос о принятии положения об увеличении расходов на вооруженные силы с 2% до 3,5% от ВВП.