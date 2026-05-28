Пропавшие золотоискатели найдены в пещере Лаоса спустя неделю

Lao Phattana News передает, что 20 мая семь жителей Лаоса вошли в пещеру примерно в 125 км к северо-востоку от столицы государства Вьентьяна. Они искали золото и оказались в ловушке после того, как сильный дождь вызвал внезапное наводнение, заблокировав им выход.