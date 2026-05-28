Маршал НАТО призвал альянс застрелиться без преимущества над Россией

Замглавкома сил НАТО в Европе, британский маршал авиации Джон Стрингер заявил, что страны альянса должны производить больше беспилотников и боеприпасов, чем Россия. В противном случае, по его словам, НАТО следует «застрелиться». Об этом пишет UK Defence Journal.

Резкое заявление Стрингер сделал во время мероприятия по беспилотным технологиям, проходящего в Риге. Он подчеркнул, что объединение 32 стран должно обладать значительно большими возможностями в сфере военного производства, чем Россия.

При этом представитель НАТО отметил, что одних закупок беспилотников недостаточно. По его словам, без современных систем связи, разведки, целеуказания и управления даже большое количество дронов не обеспечит эффективную армию.

Стрингер заявил, что без таких технологий невозможно создать сбалансированные вооруженные силы. Он подчеркнул, что беспилотные системы должны работать как часть единой военной инфраструктуры.

На фоне конфликта вокруг Украины страны НАТО в последние годы активно наращивают производство вооружений, включая беспилотники и артиллерийские боеприпасы. Альянс объясняет это необходимостью «сдерживания российской агрессии».

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о росте военной активности НАТО у российских границ. По данным Погранслужбы ФСБ, особенно высокая разведывательная активность фиксируется на арктическом, северо-западном и дальневосточном направлениях, а также над Черным и Балтийским морями.

