Эксперт Степанов: CNN теряет независимый статус, снимая атаки ВСУ по Донбассу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Американский телеканал CNN, который, вероятно, снял сюжет про Старобельск в точке нанесения удара украинской армией, является непосредственным медийным актором конфликта и теряет независимый статус. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сюжет CNN про Старобельск мог быть подготовлен в точке нанесения террористического удара с украинской стороны. Это требует расследования, речь может идти о соучастии в преступлении.
«Я абсолютно не исключаю возможности того, что они могли делать сюжет в отношении того подразделения, которое наносило удары по мирному населению, по детям. И, в принципе, это укладывается в ту логику, когда западные мейнстримные медиа являются неотделимым инструментом информационного противоборства в рамках той тотальной гибридной войны, которая развязана против нашей страны, — сказал Степанов. — Поэтому CNN не просто соучастник, CNN — это непосредственный медийный актор этого регионального этапа серьезного глобального противостояния».
Он отметил, что CNN никогда не отличался гуманностью, непредвзятостью и журналистской этикой. «Есть однозначное понимание, что это один из ключевых инструментов медийного информационного сопровождения и пропагандистского обеспечения деятельности киевского режима, который формирует необходимую, востребованную картинку среди, прежде всего, западной и внутриамериканской аудитории. И абсолютно ничего удивительного нет, что, [CNN] стал свидетелем террористических атак. Журналисты CNN на самом деле выходят из статуса независимых представителей СМИ и приобретают абсолютно ясный и четкий формат соучастников террористических атак», — добавил эксперт.
Степанов привел в пример ситуацию, когда оператор записывает казнь пленного, которую совершает представитель международной террористической организации. «Вот этот оператор — он представитель СМИ, либо он не просто молчаливый соучастник? А он должен быть фиксатором подобного военного преступления», — указал эксперт.