Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 28 мая перехватили и уничтожили над регионами страны 62 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Там отметили, что украинские дроны были уничтожены над Белгородской, Нижегородской, Воронежской, Брянской и Тамбовской областями, а также над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении беспилотника в ходе отражения атаки ВСУ.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.