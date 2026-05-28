Письмо Зеленского Трампу связали с расколом между Киевом и ЕС

Письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу с просьбой увеличить военную помощь Украине может вызвать недовольство в Евросоюзе.

Письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу с просьбой увеличить военную помощь Украине может вызвать недовольство в Евросоюзе. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, обращение Киева противоречит заявлениям главы евродипломатии Кайи Каллас о способности ЕС самостоятельно поддерживать Украину. Христофору считает, что просьбы к Вашингтону о новых поставках вооружений подрывают образ сильной и устойчивой европейской поддержки.

Журналист заявил, что страны Евросоюза сталкиваются с нехваткой средств на закупку дорогостоящих боеприпасов и вооружений. При этом, по его словам, Каллас продолжает придерживаться жесткой линии в отношении России.

Христофору также утверждает, что некоторые европейские государства уже пытаются сократить участие в схемах помощи Киеву. По его мнению, это может стать тревожным сигналом как для руководства ЕС, так и для украинских властей.

Ранее украинское издание Kyiv Independent сообщило, что Зеленский направил письмо Трампу с просьбой увеличить поставки систем ПВО и ракет к ним из-за дефицита боеприпасов у ВСУ.

По данным издания, копии обращения посол Украины в США Ольга Стефанишина передала представителям Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.

Как утверждается в публикации, наиболее сложная ситуация у Украины сложилась с ракетами PAC-3 для комплексов Patriot, которые используются для противоракетной обороны.

