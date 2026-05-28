AP: Трамп распорядился прекратить преследование временного президента Венесуэлы

В начале апреля США сняли санкции с Дельси Родригес и признали ее единственным главой государства Венесуэлы, что позволило стране восстановить связи с западными банками и более свободно сотрудничать с американскими инвесторами. AP уточняет, что снятие санкций и освобождение от преследования Дельси Родригес происходит на фоне превышения ею 90-дневного лимита на нахождение в должности, установленного Верховным судом страны после захвата США лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января. При этом о назначении новых выборов в Венесуэле речи пока не идет.