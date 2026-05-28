Письмо Владимира Зеленского главе американской администрации Дональду Трампу с просьбой предоставить военную помощь может поссорить Киев с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.
Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору. Он отметил в эфире своего YouTube-канала, что закупка очень дорогих боеприпасов истощила европейские страны. Но несмотря на это, подчёркивает журналист, Каллас пытается угрожать России.
«И в этот момент Зеленский начинает жаловаться Трампу, прося помощи и руша все её нарративы о якобы сильном ЕС. Каллас вряд ли смолчит, так что ему конец после такого», — сказал Христофору.
О том, что Зеленский направил Трампу письмо с жалобой на дефицит средств ПВО, ранее сообщило украинское издание Kyiv Independent.