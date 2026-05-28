В МИД рассказали о новых правилах поездки в Белоруссию с ребенком

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новые правила пересечения белорусской границы с ребенком действуют с начала этого года, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Источник: © РИА Новости

Дипломат подтвердил, что с 20 января вступили в силу новые правила пересечения границы для детей до 14 лет, выезжающих за пределы России.

«Теперь для них обязателен собственный загранпаспорт, а не свидетельство о рождении, как это было раньше», — сказал он.

При этом Полищук обратил внимание на то, что применительно к Белоруссии — с учетом особого характера интеграционного взаимодействия — обсуждаются законодательные исключения.

«Рассматривается упрощение выезда в Белоруссию молодых россиян до 14 лет по свидетельству о рождении в сопровождении законного представителя», — рассказал он.

Дипломат также выразил уверенность в том, что этот вопрос будет решаться в интересах граждан обоих государств и с учетом императива обеспечения безопасности несовершеннолетних.

