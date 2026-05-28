В МИД рассказали о новых правилах поездки в Белоруссию с ребенком

Дипломат подтвердил, что с 20 января вступили в силу новые правила пересечения границы для детей до 14 лет, выезжающих за пределы России.
«Теперь для них обязателен собственный загранпаспорт, а не свидетельство о рождении, как это было раньше», — сказал он.
При этом Полищук обратил внимание на то, что применительно к Белоруссии — с учетом особого характера интеграционного взаимодействия — обсуждаются законодательные исключения.
«Рассматривается упрощение выезда в Белоруссию молодых россиян до 14 лет по свидетельству о рождении в сопровождении законного представителя», — рассказал он.
Дипломат также выразил уверенность в том, что этот вопрос будет решаться в интересах граждан обоих государств и с учетом императива обеспечения безопасности несовершеннолетних.