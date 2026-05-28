Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России: россияне могут учиться и лечиться в Беларуси

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Жители Союзного государства Беларуси и России обладают равными правами и возможностями в миграционной, трудовой и социальной сферах, здравоохранении и образовании, сообщил директор Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

Источник: Sputnik.by

По его словам, Беларусь для россиян является понятной и комфортной средой с близкой культурой и духовно-нравственными ценностями, также, как и Россия для белорусов.

«Жители Союзного государства имеют равные права и возможности в миграционной, трудовой и социальной сферах, здравоохранении и образовании», — рассказал Полищук агентству РИА Новости.

Дипломат также обратил внимание, что города Беларуси обладают развитым общественным транспортом, медицинскими и образовательными учреждениями, а также другими элементами, которые нужны для налаживания комфортной жизни.

Отдых и лечение в Беларуси

Ранее в Республиканском союзе туристических организаций сообщали, что существенную долю спроса на белорусские здравницы формируют туристы из России, которых привлекают доступные цены, развитая лечебная база и отсутствие языкового барьера.

Ежегодный турпоток из России в Беларусь достигает около пяти миллионов человек, при этом санаторный сегмент занимает заметную долю: в 2025 году здравницы страны посетили порядка 230 тысяч россиян.

В отрасли рассчитывают, что высокий спрос сохранится и в дальнейшем.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше