МИД России: россияне могут учиться и лечиться в Беларуси

По его словам, Беларусь для россиян является понятной и комфортной средой с близкой культурой и духовно-нравственными ценностями, также, как и Россия для белорусов.
«Жители Союзного государства имеют равные права и возможности в миграционной, трудовой и социальной сферах, здравоохранении и образовании», — рассказал Полищук агентству РИА Новости.
Дипломат также обратил внимание, что города Беларуси обладают развитым общественным транспортом, медицинскими и образовательными учреждениями, а также другими элементами, которые нужны для налаживания комфортной жизни.
Отдых и лечение в Беларуси
Ранее в Республиканском союзе туристических организаций сообщали, что существенную долю спроса на белорусские здравницы формируют туристы из России, которых привлекают доступные цены, развитая лечебная база и отсутствие языкового барьера.
Ежегодный турпоток из России в Беларусь достигает около пяти миллионов человек, при этом санаторный сегмент занимает заметную долю: в 2025 году здравницы страны посетили порядка 230 тысяч россиян.
В отрасли рассчитывают, что высокий спрос сохранится и в дальнейшем.