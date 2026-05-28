Канада выбрала военные самолеты шведского Saab вместо американского Boeing

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о приобретении самолетов раннего предупреждения GlobalEye компании Saab для патрулирования арктической территории. Как сообщает The Guardian, изначально Оттава планировала закупить Boeing E-7 Wedgetail, разработка которого затянулась и привела к перерасходу средств.

«Благодаря комплексу передовых датчиков и систем управления полетом система GlobalEye от Saab станет ключевым ресурсом для канадских вооруженных сил в обнаружении и предотвращении угроз в Арктике», — заявил господин Карни на конференции по обороне.

Премьер Канады не раскрыл точное количество закупаемых самолетов и стоимость потенциального контракта. Ранее канадские военные чиновники сообщали, что рассматривают возможность приобретения шести самолетов раннего предупреждения. В своем заявлении компания Saab сообщила о планах инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в Канаде в рамках любой заключенной сделки. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон говорил, что дочерняя структура Saab уже создает рабочие места в Канаде и сотрудничает с канадской цепочкой поставок.

По данным The Guardian, компания Saab также претендует на продажу Канаде части своих истребителей Gripen. У Канады есть соглашение о покупке 88 истребителей F-35 у компании Lockheed Martin, но после того как США в 2025 году ввели пошлины на ключевые канадские импортные товары, Марк Карни попросил военных изучить возможность сокращения заказа и закупки части самолетов у другого производителя.

Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
