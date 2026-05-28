Новая Зеландия за год увеличит расходы на оборону на 9%

Власти Новой Зеландии увеличили объем расходов на оборону в 2026 году на 9%, до 3,5 млрд новозеландских долларов ($2,05 млрд). Такой же размер финансирования вооружений предполагается и в последующие три года, сообщает AFP.

Расходы на оборону в 2026 году составят 1,23% от ВВП страны. По словам министра финансов Новой Зеландии Николы Уиллис, в увеличенную сумму финансирования отрасли входит продление срока службы фрегатов класса Anzac, а также приобретение новых беспилотников и улучшение условий служб безопасности и разведки.

«Новая Зеландия сталкивается с самыми неблагоприятными и спорными геостратегическими условиями за последние 80 лет», — добавила госпожа Уиллис.

Почти 1 млрд новозеландских долларов выделен на сдерживание топливного кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. По словам министра, конфликт остановил ожидаемое восстановление экономики страны. Ожидается рост инфляции, которая в настоящее время составляет 3,1%. Страна создала стратегический запас топлива на 150 млн новозеландских долларов, еще 450 млн выделены на временную поддержку в случае сбоев поставок.