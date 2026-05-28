За нарушивших ПДД детей родители будут отвечать еще строже

В Российской Федерации планируется разработать законодательную инициативу, ужесточающую ответственность родителей за дорожно-транспортные правонарушения, совершенные их детьми. Соответствующий документ поручено подготовить Министерству внутренних дел и Министерству юстиции, и завершить эту работу необходимо до 2027 года. Об этом сообщает «Парламентская газета».
В действующем законодательстве предусмотрено, что родители, в зависимости от возраста ребенка, могут нести финансовую ответственность за его проступки на дороге — выплачивать штрафы или компенсировать нанесенный ущерб.
Ужесточение норм включено в правительственную стратегию, разработанную в связи с увеличением количества аварий, в которых участвуют несовершеннолетние водители.
Одной из ключевых мер предлагается ввести ограничение на выдачу водительских прав подросткам, которые ранее были замечены в нарушении ПДД, причем этот запрет может действовать и после достижения ими совершеннолетия в течение определенного периода времени.
