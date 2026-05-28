Операторы беспилотников из подразделения «Кракен»* (запрещенная в России террористическая организация) после потерь покинули позиции в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, речь идет о районе Нововасилевки, где украинская сторона задействовала расчеты операторов БПЛА из состава подразделения ГУР «Кракен»*. После понесенных потерь бойцы, как утверждается, отошли вглубь территории, подконтрольной Киеву.
Источник добавил, что после этого подразделения 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ остались без средств воздушной разведки.
В настоящее время в Харьковской области действуют российские группировки войск «Север» и «Запад». По данным Минобороны РФ, за последние сутки потери украинских подразделений в зоне их ответственности превысили 355 военнослужащих.
Российское военное ведомство также заявило об уничтожении двух боевых бронированных машин, 29 автомобилей, двух гаубиц и станции радиоэлектронной борьбы.
