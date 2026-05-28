В США начали расследование против женщины, обвинившей Трампа в насилии

Минюст США начал уголовное расследование в отношении писательницы и журналистки Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей президента Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, пишет CNN со ссылкой на источники.
В материале указывается, что расследование сосредоточено на том, давала ли писательница ложные показания в ходе судебного разбирательства по двум искам против Трампа. Оба этих дела президент США проиграл. В одном из них Кэрролл присудили $5 млн, а в другом $83 млн, Трамп обжаловал решение суда, однако суд 12 раз откладывал аппеляцию.
Основанием для проведения расследования стали показания 82-летней Кэррол, которые она дала под присягой в 2022 году. Тогда она заявила, что не получала внешнего финансирования для судебного процесса, однако позже выяснилось, что миллиардер Рид Хоффман оплатил некоторые судебные издержки.
CNN отмечает, что это расследование является последней попыткой ведомства выполнить требования Трампа и привлечь к ответственности его давних личных врагов. Департамент ранее настаивал на ускорении «кампании возмездия» президента, однако возбужденные с тех пор дела подвергались резкой критики, и, по мнению телекомпании, будут оспорены в суде.
Это не единственное дело, в котором был замешан американский президент. В 2023 году большое жюри присяжных Манхэттена проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу за выплаты порнозвезде Сторми Дэниелс, которой он платил за молчание об их романе. Позднее Трамп называл это решение «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории».
Сама бывшая порноактриса Сторми Дэниелс заявила, что Трамп не заслуживает уголовного наказания за выплаченные ей $130 тыс. перед выборами 2016 года.
В январе 2025 года, за десять дней до второй инаугурации Трампа, уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке признал его виновным. Судья назначил меру наказания в виде «безусловного освобождения’судья назначил меру наказания в виде “безусловного освобождения” (unconditional discharge), что позволило Трампу избежать уголовного наказания, включая тюремный срок, который мог составить до 4 лет.
