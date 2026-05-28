КНДР исключила отказ от ядерной программы на фоне давления США

Представитель МИД КНДР заявил, что Пхеньян никогда не согласится на денуклеаризацию, несмотря на требования США и их союзников по QUAD.

Источник: Reuters

Представитель министерства иностранных дел КНДР заявил, что Пхеньян никогда не согласится на денуклеаризацию, несмотря на требования США и их союзников. Комментарий прозвучал в ответ на совместное заявление глав внешнеполитических ведомств стран Четырехстороннего диалога по безопасности и развитию (QUAD), в которое входят Индия, Австралия, США и Япония. В документе содержались призывы к свертыванию ракетно-ядерной программы КНДР.

«Еще раз уточняем, “денуклеаризации” КНДР ни в коем случае, никогда не будет», — подчеркнул дипломат. По его словам, любые попытки давления со стороны США и их партнеров по QUAD лишь подтверждают решимость Пхеньяна «последовательно отстаивать суверенное право и интересы безопасности государства».

Представитель МИД КНДР охарактеризовал QUAD как «политико-дипломатическое средство, служащее осуществлению стратегии США для господства в однополярном мире». Он отметил, что заявления «четверки» во главе с Вашингтоном по денуклеаризации являются частью враждебной позиции, которая прикрывает реальные планы США по расширению военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве КНДР подвергли критике планы Японии по ремилитаризации и намерения Австралии по созданию атомного подводного флота. Как уточняется в заявлении, эти действия представляют реальную угрозу региональной стабильности.

