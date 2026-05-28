КНДР исключила отказ от ядерной программы на фоне давления США

Представитель министерства иностранных дел КНДР заявил, что Пхеньян никогда не согласится на денуклеаризацию, несмотря на требования США и их союзников. Комментарий прозвучал в ответ на совместное заявление глав внешнеполитических ведомств стран Четырехстороннего диалога по безопасности и развитию (QUAD), в которое входят Индия, Австралия, США и Япония. В документе содержались призывы к свертыванию ракетно-ядерной программы КНДР.