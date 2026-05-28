Над Россией сбили более 60 БПЛА. Военная операция, день 1555-й

8:10 Военнослужащие группировки войск «Север» сбили более 800 октокоптеров типа Vampire ВСУ в Харьковской и Сумской областях с начала мая, сообщает ТАСС.
8:04 ❗️~Ситуация с правами человека на Украине сильно деградировала~, заявили в МИД России.
8:03 В Севастополе ночью сбили один беспилотник ВСУ в районе Северной стороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
8:02 ?Владимир Зеленский препятствует достижению договоренностей об урегулировании украинского конфликта, заявила член палаты представителей конгресса Анна Паулина Луна.
«Вы мешаете сделке о мире, Владимир. Пришло время ее принять. Не говоря уже о том, что вы отказываетесь от проведения выборов, а ваше правительство направляло предоставленные США средства обратно — на поддержку кампании по переизбранию Джо Байдена», — отметила она в соцсети Х.
8:01 ⚡️Над Россией ночью уничтожили 62 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
8:00 Сегодня 1555-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.