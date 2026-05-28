Лукашенко: Беларусь считает Эфиопию надежным партнером в Африке

Как отметил белорусский лидер, этот праздник олицетворяет победу свободы и справедливости, которая была добыта народом Эфиопии в освободительной борьбе, а также триумф национального единства.
«Сегодня ваша страна достигла значительных результатов в укреплении государственности, общественного согласия и социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным международным авторитетом», — говорится в поздравлении президенту Эфиопии.
По словам Лукашенко, Минск считает Аддис-Абебу своим надежным партнером на Африканском континенте и высоко ценит отношения взаимного уважения и доверия.
Глава государства уверен, что расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, образовательной, научно-технической, культурной и других сферах полностью соответствует интересам народов двух стран.
В поздравлении главе эфиопского правительства Лукашенко отметил, что достижения этой страны в обеспечении роста экономики и благополучия граждан вызывают уважение.
Он также выразил уверенность в важности укрепления межгосударственных отношений и выполнении договоренностей, которые были достигнуты сторонами ранее.
Лукашенко подчеркнул готовность белорусской стороны к плодотворной совместной работе для х активизации сотрудничества в отраслях механизации сельского хозяйства, создания высокотехнологичных сборочных производств, безопасности, образования, культуры.
Президент также рассчитывает продолжит взаимодействие в универсальных многосторонних организациях, а также в БРИКС.