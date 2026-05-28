США ввели санкции против «Управления по контролю за Персидским заливом»

Минфин США ввел санкции против «Управления по контролю за Персидским заливом», в ведение которого входил регулирование прохода через Ормузский пролив, заявление появилось на сайте Минфина США.
Санкции предусматривают блокировку всего имущества и имущественных интересов нового управления, находящееся в США или во владении граждан США. Также блокируются любые организации, которые на 50% или более принадлежат указанной структуре. Помимо этого, запрет накладывается на любые сделки, транзакции и иные действия, обходящие наложенные санкции.
«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло меры против так называемой “Управления по Персидскому заливу” — новой попытки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) монетизировать свою кампанию государственного террора путем вымогательства у судов, следующих через Ормузский пролив», — говорится в заявлении.
Минфин США утверждает, что Управление по контролю за Персидским заливом грубо нарушает международное право и американские санкции и все, кто сотрудничают с этой структурой являются пособниками вымогательства и могут подвергнуться риску санкций.
«Последняя попытка иранских военных вымогать деньги у мировой морской торговли доказывает, что “Экономическая ярость” оставила режим в отчаянном положении из-за нехватки средств», — отметил министр финансов США Скотт Бессент.
После начала военной операции США и Израиля в Иране Тегеран объявил об остановке судоходства в Ормузском проливе. В апреле блокаду иранских портов в проливе объявили США.
Позднее председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что в Ормузском проливе разрешено движение только торговым судам, с разрешения штаба Вооруженных сил Ирана и только по определенным маршрутам и после уплаты пошлины. Позднее командование ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) анонсировало новый порядок управления Персидским заливом.
12 мая замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбар-заде заявил, что Иран расширил стратегическую зону контроля в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран планирует взять под контроль воды на входе и выходе из пролива.
Спустя несколько дней, 17 мая, Ибрагим Азизи сообщил, что Тегеран разработал «профессиональный механизм» управления судоходством в Ормузском проливе по установленному Ираном маршруту. На следующий день Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана объявил о создании государственного агентства, которое будет управлять Ормузским проливом.
