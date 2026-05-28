Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США ввели санкции против «Управления по контролю за Персидским заливом»

Минфин США утверждает, что Управление по контролю за Персидским заливом грубо нарушает международное право и американские санкции.

Источник: РБК

Минфин США ввел санкции против «Управления по контролю за Персидским заливом», в ведение которого входил регулирование прохода через Ормузский пролив, заявление появилось на сайте Минфина США.

Санкции предусматривают блокировку всего имущества и имущественных интересов нового управления, находящееся в США или во владении граждан США. Также блокируются любые организации, которые на 50% или более принадлежат указанной структуре. Помимо этого, запрет накладывается на любые сделки, транзакции и иные действия, обходящие наложенные санкции.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло меры против так называемой “Управления по Персидскому заливу” — новой попытки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) монетизировать свою кампанию государственного террора путем вымогательства у судов, следующих через Ормузский пролив», — говорится в заявлении.

Минфин США утверждает, что Управление по контролю за Персидским заливом грубо нарушает международное право и американские санкции и все, кто сотрудничают с этой структурой являются пособниками вымогательства и могут подвергнуться риску санкций.

«Последняя попытка иранских военных вымогать деньги у мировой морской торговли доказывает, что “Экономическая ярость” оставила режим в отчаянном положении из-за нехватки средств», — отметил министр финансов США Скотт Бессент.

После начала военной операции США и Израиля в Иране Тегеран объявил об остановке судоходства в Ормузском проливе. В апреле блокаду иранских портов в проливе объявили США.

Позднее председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что в Ормузском проливе разрешено движение только торговым судам, с разрешения штаба Вооруженных сил Ирана и только по определенным маршрутам и после уплаты пошлины. Позднее командование ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) анонсировало новый порядок управления Персидским заливом.

12 мая замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбар-заде заявил, что Иран расширил стратегическую зону контроля в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран планирует взять под контроль воды на входе и выходе из пролива.

Спустя несколько дней, 17 мая, Ибрагим Азизи сообщил, что Тегеран разработал «профессиональный механизм» управления судоходством в Ормузском проливе по установленному Ираном маршруту. На следующий день Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана объявил о создании государственного агентства, которое будет управлять Ормузским проливом.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше