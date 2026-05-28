Житель Волчанска в Харьковской области заявил, что гуманитарную помощь, которую завозили украинские власти до перехода города под контроль ВС РФ, было сложно употреблять в пищу даже животным. Об этом он рассказал РИА Новости.
Собеседник агентства попросил не называть его имя из соображений безопасности. По его словам, в город поступали польские продукты, латвийские консервы и украинская фасоль.
Местный житель утверждает, что даже голодные коты отказывались есть часть консервов. По его словам, животные предпочитали обычную кашу, которую он готовил самостоятельно.
Он также рассказал, что до освобождения Волчанска пользовался запасами российской гуманитарной помощи, которые оставались у него дома.
О переходе Волчанска под контроль российских войск в конце ноября 2025 года президенту РФ докладывал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Читайте также: ВСУ под Харьковом остались без воздушной разведки после бегства дроноводов.