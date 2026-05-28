Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Волчанска заявил о плохом качестве украинской гумпомощи

Житель Волчанска в Харьковской области заявил, что гуманитарную помощь, которую завозили украинские власти до перехода города под контроль ВС РФ, было сложно употреблять в пищу даже животным.

Житель Волчанска в Харьковской области заявил, что гуманитарную помощь, которую завозили украинские власти до перехода города под контроль ВС РФ, было сложно употреблять в пищу даже животным. Об этом он рассказал РИА Новости.

Собеседник агентства попросил не называть его имя из соображений безопасности. По его словам, в город поступали польские продукты, латвийские консервы и украинская фасоль.

Местный житель утверждает, что даже голодные коты отказывались есть часть консервов. По его словам, животные предпочитали обычную кашу, которую он готовил самостоятельно.

Он также рассказал, что до освобождения Волчанска пользовался запасами российской гуманитарной помощи, которые оставались у него дома.

О переходе Волчанска под контроль российских войск в конце ноября 2025 года президенту РФ докладывал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Читайте также: ВСУ под Харьковом остались без воздушной разведки после бегства дроноводов.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше