В ЕК заявили о полной интеграции Украины в проекты Европы по дронам и ПВО

Украина будет интегрирована в европейские оборонные проекты по разработке дронов и систем ПВО, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Средства противовоздушной обороны, а также беспилотные летательные аппараты и средства борьбы с ними являются одними из самых неотложных оборонных приоритетов Европы. И Украина будет полностью интегрирована в эти усилия», — написала она в X по итогам телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Они также обсудили членство Украины в ЕС. По словам фон дер Ляйен, ближайшие недели будут важны для Киева, чтобы сделать «решительные шаги» на пути к присоединению к Евросоюзу.

В начале мая Еврокомиссия сообщила о реализации проекта EU-Ukraine Drone Alliance, посвященного БПЛА. Он призван укрепить безопасность и обороноспособность ЕС и Украины «путем создания инновационной экосистемы производства беспилотных летательных аппаратов для обороны».

До 25 мая ЕК принимала заявки от членов-учредителей, имеющих опыт работы с европейскими и украинскими дронами, которые создадут первый совет альянса и будут играть ключевую роль в формировании его деятельности и приоритетов.

В феврале Зеленский и глава Минобороны Германии Борис Писториус подписали соглашение, в соответствии с которым украинские военные будут обучать немецких солдат применению БПЛА.

Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше