В ЕК заявили о полной интеграции Украины в проекты Европы по дронам и ПВО

Украина будет интегрирована в европейские оборонные проекты по разработке дронов и систем ПВО, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Средства противовоздушной обороны, а также беспилотные летательные аппараты и средства борьбы с ними являются одними из самых неотложных оборонных приоритетов Европы. И Украина будет полностью интегрирована в эти усилия», — написала она в X по итогам телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
В начале мая Еврокомиссия сообщила о реализации проекта EU-Ukraine Drone Alliance, посвященного БПЛА. Он призван укрепить безопасность и обороноспособность ЕС и Украины «путем создания инновационной экосистемы производства беспилотных летательных аппаратов для обороны».
До 25 мая ЕК принимала заявки от членов-учредителей, имеющих опыт работы с европейскими и украинскими дронами, которые создадут первый совет альянса и будут играть ключевую роль в формировании его деятельности и приоритетов.
В феврале Зеленский и глава Минобороны Германии Борис Писториус подписали соглашение, в соответствии с которым украинские военные будут обучать немецких солдат применению БПЛА.
