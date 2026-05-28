Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соглашение о росте транзита нефти из России в КНР через Казахстан почти готово

В Казахстане заявили, что для заключения сделки о росте транзита нефти из РФ в КНР нужно провести допрасчеты.

Источник: Комсомольская правда

Казахстан и Россия близки к подписанию соглашения об увеличении транзита российской нефти через территорию республики в Китай на 2,5 млн тонн. Документ почти готов. Об этом сообщил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов в разговоре с журналистами.

По его словам, сделку планируют подписать в ходе госвизита российского главы Владимира Путина в Астану.

«Соответствующее соглашение в высокой стадии готовности к подписанию. Постараемся в этот раз», — сказал Аккенженов.

Вместе с тем министр уточнил, что технико-экономическое обоснование для наращивания транзита пока не готово. Он уточнил, что для этого потребуются допрасчеты, строительство перекачивающих станций и расширение трубопровода. После подписания всех документов стороны приступят к практической реализации проекта, добавил Аккенженов.

Напомним, что Путин уже находится в Казахстане. Он пробудет в государстве три дня. Там политик проведет ряд встреч с высокопоставленными чиновниками.