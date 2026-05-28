Соглашение о росте транзита нефти из России в КНР через Казахстан почти готово

Казахстан и Россия близки к подписанию соглашения об увеличении транзита российской нефти через территорию республики в Китай на 2,5 млн тонн. Документ почти готов. Об этом сообщил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов в разговоре с журналистами.
По его словам, сделку планируют подписать в ходе госвизита российского главы Владимира Путина в Астану.
«Соответствующее соглашение в высокой стадии готовности к подписанию. Постараемся в этот раз», — сказал Аккенженов.
Вместе с тем министр уточнил, что технико-экономическое обоснование для наращивания транзита пока не готово. Он уточнил, что для этого потребуются допрасчеты, строительство перекачивающих станций и расширение трубопровода. После подписания всех документов стороны приступят к практической реализации проекта, добавил Аккенженов.
Напомним, что Путин уже находится в Казахстане. Он пробудет в государстве три дня. Там политик проведет ряд встреч с высокопоставленными чиновниками.