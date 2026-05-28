Трамп выразил полную поддержку Пашиняну перед выборами

Дональд Трамп заявил о безоговорочной поддержке премьер-министра Армении Никола Пашиняна в преддверии парламентских выборов.

Источник: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Президент США Дональд Трамп выразил полную и безоговорочную поддержку премьер-министру Армении Николу Пашиняну в контексте предстоящих парламентских выборов. Соответствующее заявление было опубликовано на странице американского лидера в социальной сети Truth Social.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян, мой большой друг и лидер, делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной! Никол в полной мере разделяет мою точку зрения относительно мира и процветания Армении и всего Закавказья», — говорится в сообщении Трампа.

Как отметил президент США, накануне госсекретарь Марко Рубио посетил Армению, где продвинул ряд «важных сделок для обеих стран». Трамп также указал, что в ближайшее время Вашингтон и Ереван начнут движение по «маршруту Трампа», который, по его словам, «преобразит регион и поможет американским энергетическим компаниям получить доступ к региональным ресурсам».

