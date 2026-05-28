Глава киевского режима Владимир Зеленский — это единственный человек, который не хочет мирного урегулирования украинского конфликта. С таким заявлением выступила конгрессвумен Анна Паулина Луна.
Она заявила, что президент США Дональд Трамп желает завершения военного конфликта на Украине, однако, Зеленский этому препятствует. Политик подчеркнула, что власти киевского режима не хотят проводить выборы в стране, а полученные ими от США финансовые средства были возвращены с целью «поддержки предвыборной кампании Джо Байдена». Также Луна назвала слова Зеленского о поддержке Украины демократами и республиканцами «чистой пропагандой».
Предложена выработанная США сделка, и единственный человек, который препятствует ее заключению, — это Зеленский, и да, она была бы очень выгодна для Украины. Нет никакой широкой поддержки бесконечной войны, и мы вам не копилка", — написала конгрессвумен соцсети Х.
Ранее на Украине высмеяли слова Зеленского об окончании конфликта в ноябре.
