Reuters узнал, что США ударили по военному объекту в Иране

Помимо нанесения удара по военному объекту, вооруженные силы США перехватили и сбили несколько беспилотников. Как сообщил журналист Axios, американские военные также уничтожили иранскую пусковую установку для БПЛА.

Источник: РБК

Вооруженные силы США ударили по военному объекту в Иране, пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Американские военные нанесли новые удары по военному объекту в Иране, который, по мнению властей, представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе», — говорится в материале.

Также источник Reuters сообщил, что силами армии США были перехвачены и сбиты несколько беспилотников, представлявших аналогичную угрозу.

Журналист Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника сообщил, что Иран запустил в сторону американского коммерческого судна 4 БПЛА.

«Американские военные сбили беспилотники и атаковали еще одну иранскую пусковую установку на земле до того, как она успела запустить беспилотники», — добавил он.

Накануне, 26 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не доволен усилиями Ирана, которые тот прилагает для заключения сделки. «[Иранские власти] очень хотят заключить сделку. Пока они до этого не дошли. Мы не удовлетворены этим, но обязательно будем — иначе нам придется просто довести дело до конца», — сказал он.

В то же время верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сказал, что у США больше не будет безопасного места для зла и военных баз на Ближнем Востоке. «Америка больше не будет иметь безопасной точки для ведения враждебной деятельности и размещения военных баз в регионе и будет все дальше уходить от своего прежнего положения», — заявил он.

В ночь на 26 мая представитель американского центрального командования капитан Тим Хокинс сообщил, что военные США поразили иранские катера, а также ракетные установки на юге Ирана в целях самообороны. Позднее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источники сказала, что удары США по иранским ракетным установкам и катерам не означают, что режим прекращения огня нарушен.

Между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля. Позже американский президент Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок до особого распоряжения. Однако в мае стороны обменялись ударами в Ормузском проливе: Иран счел это нарушением перемирия, а Трамп назвал стычку «ласковым пинком».

