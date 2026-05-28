Россия и Казахстан намерены увеличить транзит нефти в Китай на 2,5 млн тонн

Соглашение об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан на 2,5 млн т планируют подписать во время визита президента России Владимира Путина в среднеазиатскую республику. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на Евразийском экономическом форуме.

«Обсуждается. Соответствующее соглашение в высокой стадии готовности к подписанию. (Подписать.—»Ъ«) постараемся в этот раз», — отметил казахстанский министр (цитата по ТАСС). По его словам, пока отсутствуют необходимые технические мощности для увеличения транзита: требуются дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций и расширение трубопровода.

«Как только мы подпишем базовые документы, мы уже приступим. Это вопрос о том, чтобы было согласие сторон прежде всего», — отметил министр.

Господин Аккенженов также рассказал, что Москва и Астана обсуждают возможность запуска газопровода «Сила Сибири — 2» в Китай через Казахстан. По его словам, власти Казахстана хотели бы, чтобы трубопровод был проложен через территорию страны.

«Мы готовы предоставить все условия и все гарантии, плюс еще дополнительное потребление на территории Республики Казахстан», — заявил глава Минэнерго. Этот проект, уточнил он, позволит стране обеспечить газом северные и восточные регионы.

Накануне Владимир Путин прилетел в Казахстан с трехдневным госвизитом. Сегодня президент поучаствует в Евразийском экономическом форуме, а завтра — в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков, Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подпишут 16 двусторонних документов.

