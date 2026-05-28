Россия и Казахстан намерены увеличить транзит нефти в Китай на 2,5 млн тонн

Соглашение об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан на 2,5 млн т планируют подписать во время визита президента России Владимира Путина в среднеазиатскую республику. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на Евразийском экономическом форуме.