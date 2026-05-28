Казахстан и Россия обсуждают вопрос запуска газопровода через республику в КНР

Казахстан и Россия сейчас обсуждают прокладывание газопровода через территорию республики в Китай. Об этом рассказал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в беседе с журналистами.
«Мы начали обсуждать так называемую “Силу Сибири — 2” — до 35 млрд кубометров газа, который идет через территорию Казахстана на территорию КНР», — сообщил он.
По словам Аккенженова, Казахстан заинтересован в том, чтобы маршрут прошел именно по его территории. Республика готова предоставить все необходимые условия и гарантии. Помимо транзитной функции, трубопровод позволит увеличить внутреннее потребление газа в самом Казахстане. Министр особо отметил, что проект даст возможность обеспечить голубым топливом северные и восточные регионы страны, которые сегодня испытывают его дефицит.
Как ранее писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин уже прибыл с госвизитом в Астану. В стране политик проведет несколько встреч, а также примет участие в мероприятиях ЕАЭС.