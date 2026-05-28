Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никитин сообщил о работе России и Казахстана по развитию МТК «Север — Юг»

Россия и Казахстан работают над созданием логистического оператора на восточном маршруте международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг», сообщил «Известиям» министр транспорта Андрей Никитин.

Источник: РБК

Россия и Казахстан работают над созданием логистического оператора на восточном маршруте международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг», сообщил «Известиям» министр транспорта Андрей Никитин.

«Казахстан и Россия синхронно снимают административные барьеры и создают благоприятные условия для перевозчиков. Прорабатывается вопрос создания совместного российско‑казахстано‑туркменистанского логистического оператора», — сказал он.

По словам главы Минтранса, Россия и Казахстан активно работают над тем, чтобы увеличить объемы перевозок по восточному маршруту МТК.

Протяженность МТК «Север — Юг» составляет около 7,2 тыс. км. Маршрут включает железнодорожный, автомобильный и морской виды транспорта, он соединяет Россию с Ираном, а также другими странами Персидского залива и Индией. МТК призван кратно ускорить и удешевить доставку грузов.

Восточная ветвь коридора представляет собой прямое железнодорожное сообщение Россия — Казахстан — Туркменистан — Иран.

Никитин также сообщил о работах по созданию сквозного сервиса перевозки и достижению договоренностей с Казахстаном и Туркменистаном — как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

В декабре 2025 года глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что развитие МТК «Север — Юг» станет ключевым инфраструктурным проектом для России в Евразии.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше