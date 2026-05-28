Никитин сообщил о работе России и Казахстана по развитию МТК «Север — Юг»

Россия и Казахстан работают над созданием логистического оператора на восточном маршруте международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг», сообщил «Известиям» министр транспорта Андрей Никитин.
«Казахстан и Россия синхронно снимают административные барьеры и создают благоприятные условия для перевозчиков. Прорабатывается вопрос создания совместного российско‑казахстано‑туркменистанского логистического оператора», — сказал он.
По словам главы Минтранса, Россия и Казахстан активно работают над тем, чтобы увеличить объемы перевозок по восточному маршруту МТК.
Протяженность МТК «Север — Юг» составляет около 7,2 тыс. км. Маршрут включает железнодорожный, автомобильный и морской виды транспорта, он соединяет Россию с Ираном, а также другими странами Персидского залива и Индией. МТК призван кратно ускорить и удешевить доставку грузов.
Восточная ветвь коридора представляет собой прямое железнодорожное сообщение Россия — Казахстан — Туркменистан — Иран.
Никитин также сообщил о работах по созданию сквозного сервиса перевозки и достижению договоренностей с Казахстаном и Туркменистаном — как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
В декабре 2025 года глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что развитие МТК «Север — Юг» станет ключевым инфраструктурным проектом для России в Евразии.
