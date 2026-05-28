В Нижегородской области дрон повредил здание суда

Утром 28 мая здание Нижегородского областного суда пострадало из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Эту информацию обнародовал губернатор Глеб Никитин.
По заявлению главы региона, в воздухе было уничтожено несколько вражеских дронов. На месте происшествия работают специалисты.
«Экстренные службы функционируют в усиленном режиме. Прошу жителей сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры предосторожности», — отметил Никитин.
Все судебные заседания, назначенные на 28 мая, отменены. Они будут проведены в другие дни.
